Юна співачка Еліна Іващенко, яка нещодавно заспівала дуетом з Олегом Винником, показала, як насолоджується відпочинком з коханим у Туреччині

19-річна артистка привернула увагу багатьох українців, коли стала партнеркою по сцені знаменитого співака. У дуеті з Винником вона випустила пісню "Діаманти", яка отримала великий успіх.

Зараз Іващенко насолоджується відпочинком після напруженої роботи. Судячи з геотегів в Instagram, вона знаходиться в Туреччині, куди вирушила зі своїм коханим, телережисером Олегом Здоровцем.

Як пише Politeka.net, на нових кадрах співачка показала себе з хлопцем. На одному з фото закохані позують, притулившись один до одного в ліфті.

Пізніше Іващенко показала, як вони йдуть снідати.

"Я тут вперше за весь відпочинок вирішила прокинутися о 9 ранку і піти на сніданок", - розповіла дівчина.

До цього вона встигала тільки обідати і вечеряти в готелі.

Крім того, Іващенко жартома звернулася до інших дівчат, розповівши про свою пристрасть. Так, співачка показала себе у вільній блакитній сорочці, зізнавшись, що та належить її коханому.

"Дівчата, ви теж берете сорочки ваших хлопців, поки вони не знають?",- поцікавилася знаменитість.

Судячи з усього, відпочинок Еліни проходить дуже насичено.

Нагадаємо, фаворитка Олега Винника отримала травму, відпочинок пішов не за планом: що з нею зараз.

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