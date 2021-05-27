Відома українська ведуча Оля Фреймут поділилася з українцями корисною порадою з етикету під час їжі

Як відомо, знаменитість-знавець етикету, і часто ділиться своїм знанням з українцями. Саме цьому Фреймут присвятила новим пост у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, ведуча вирішила продемонструвати, як правильно їсти устриці. Це - не найпоширеніший навик для українців, тому з ним у багатьох можуть виникнути труднощі.

На відео Фреймут сидить за столом в елегантному костюмі кольору слонової кістки. В руках у неї-вилка і вже розкрита устриця. Спочатку ведуча спробувала з'їсти молюска, наколів його на вилку.

"Як правильно їсти устриці? Ось так? Ні-ні-ні!",- вимовляє ведуча.

Вона пояснила, що устрицю потрібно лише підчепити виделкою, після чого вміст раковини випивається.

"Як правильно їсти устриці? Маленькою виделкою - її ж подали нащось? Ні. Устриці їмо лівою рукою, «випиваємо» весь з раковини з широкого кінця. При необхідності забираємо молюска виделкою", - пояснила ведуча.

Втім, українці поставилися до її посту з гумором, адже не багато з них часто їдять устриць.

"Піду в холодильнику пошукаю устриці і буду вчитися правильно їх їсти", "Ну шикарна красуня Ольга", "як це можна їсти?", "Тепер треба лобстера", "покажіть як правильно їсти їх з нашими зарплатами в країні, коли більшу частину віддаєш на комуналку, трохи менше на проїзд. Решту витрачаєш на устриці?", "Оля, завжди дуже красива, сама елегантність", - пишуть люди.

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