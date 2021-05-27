"Все ідеально в цьому фото"

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вразила своїм виглядом на тлі барвистого заходу в Туреччині

Як відомо, зірка знову вирушила на відпочинок і вже встигла похвалитися видами розкішної вілли, які зустріли її на курорті. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Нікітюк опублікувала в Instagram фото з вечірньої прогулянки.

Так, на знімках ведуча позує на тлі моря і барвистого неба з рожевими хмарами. Одягнена Леся по-курортному легко: на ній білий комбінезон, який ідеально підкреслює засмагу знаменитості.

Нікітюк позує на камеру як справжня модель, демонструючи свою струнку фігуру і довгі ноги.

"Чудовий захід сонця. Я щас лопну від емоцій і морепродуктів", - підписала фото Леся.

Її шанувальники прийшли в захват від таких кадрів з ведучою.

"Котя! Ти шикарна", "Боже як все ідеально в цьому фото", "екрасне фото", "Афродіта", "Чарівна дівчина!", "Леся, яка ти красива в білому комбезі", "фігура ідеальна", "Шо за богиня вийшла з океану?", "Нога... вони по-моєму не закінчуються", - пишуть люди.

Раніше Нікітюк показала себе біля басейну в коротенькій сукні. Таким чином Леся вигідно показала ідеальну засмаглу фігуру і в черговий раз зробила правильний акцент на ногах, якими захопилися фанати під постом.

Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами: "Полякова відпочиває".

Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".