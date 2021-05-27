Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вразила своїм виглядом на тлі барвистого заходу в Туреччині
Як відомо, зірка знову вирушила на відпочинок і вже встигла похвалитися видами розкішної вілли, які зустріли її на курорті. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Нікітюк опублікувала в Instagram фото з вечірньої прогулянки.
Так, на знімках ведуча позує на тлі моря і барвистого неба з рожевими хмарами. Одягнена Леся по-курортному легко: на ній білий комбінезон, який ідеально підкреслює засмагу знаменитості.
Нікітюк позує на камеру як справжня модель, демонструючи свою струнку фігуру і довгі ноги.
"Чудовий захід сонця. Я щас лопну від емоцій і морепродуктів", - підписала фото Леся.
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Її шанувальники прийшли в захват від таких кадрів з ведучою.
"Котя! Ти шикарна", "Боже як все ідеально в цьому фото", "екрасне фото", "Афродіта", "Чарівна дівчина!", "Леся, яка ти красива в білому комбезі", "фігура ідеальна", "Шо за богиня вийшла з океану?", "Нога... вони по-моєму не закінчуються", - пишуть люди.
Раніше Нікітюк показала себе біля басейну в коротенькій сукні. Таким чином Леся вигідно показала ідеальну засмаглу фігуру і в черговий раз зробила правильний акцент на ногах, якими захопилися фанати під постом.
Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами: "Полякова відпочиває".
Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".