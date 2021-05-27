Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач продемонстрував віртуозну гру на своєрідному "музичному інструменті"

Гуморист, який любить веселити шанувальників ще й за межами сцени, поділився новим кумедним відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових кадрах Ткач похвалився своїм музичним відкриттям. На відео артист одягнений у традиційну вишиванку, а за його спиною пожно помітити дерев'яні «сільські» будиночки. Судячи з усього, справа відбувалася на знімальному майданчику.

Ткач знайшов стару машину, яка явно бачила кращі роки. Втім, комік не розгубився, і вирішив використовувати її в якості музичного інструменту. Він з силою бив рукою по капоту, а потім підспівував під задається таким чином ритм.

"Музичний таз", - підписав відео комік.

Його пост насмішив музиканта Сергія Бабкіна.

"Зараза!",- написав він у коментарях.

Шанувальники також оцінили гумор Ткача, зазначивши, що з таким виступом у нього є всі шанси відправитися на «Євробачення».

"Супер! Наступне Євробачення наше!", "У зимовому сезоні вона ще й їздить", "яка тачка, вона ще мене переживе", "можна брати з таким вокалом на Голос країни", "Кум після таких ударів не заведе", "Юра, якби я знав, що тобі потрібен такий інструмент, то подарував би тобі", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" притиснув до себе свою "принцесу", здивувавшись тому, як вона виросла: "зовсім доросла".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" засвітився в обнімку з відомою блондинкою, сполохавши мережу: "Думав, ви пара...".

Також Politeka писала, що Юрій Ткач показав, як "вколює" по вихідних разом з Віктором Павликом: "Ой, мамо...".