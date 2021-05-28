Після різкого зростання курсів долара і євро гривня зможе повернути свої позиції, рвонувши вгору в останній робочий день тижня

Про те, якими будуть курси іноземних валют в Україну 28 травня, повідомив Національний банк. Так, гривня зможе зміцнитися по відношенню до долара і євро після декількох днів їх зростання.

Зокрема, курс долара в п'ятницю впаде на 2 копійки і досягне 27,526 гривень. До цього американська валюта дорожчала по відношенню до гривні два дні поспіль.

Курс євро чекає ще більш значне падіння: він подешевшає відразу на 11 копійок і досягне 33,56 гривень. До цього європейська валюта зростала по відношенню до гривні протягом трьох днів.

Варто відзначити, що на міжбанку позиції долара і євро також похитнулися. Так, 27 травня курс долара у продажу впав на 4 копійки і склав 27,52 гривень, а курс в покупці досяг 27,50 гривень. Курс євро в продажу знизився відразу на 14 копійок і склав 33,56 гривень.

Відзначимо, що експерти чекають, що в найближчий тиждень Долар ще трохи подешевшає, проте ослаблення курсу буде незначним. Так, на міжбанку він буде торгуватися близько 27,35 гривень, а придбати його готівкою можна буде за курсом 27,3 – 27,5 гривень.

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