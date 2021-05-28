Відома українська співачка MamaRika після оголошення про вагітність показала свою фігуру, що змінилася, в повітряному вбранні

Напередодні Анастасія Кочетова (справжнє ім'я співачки) і її чоловік, гуморист Сергій Середа, оголосили, що чекають свою першу дитину. Як пише Politeka.net, в пості на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася новим «вагітним» фото.

Так, виконавиця звернулася до своїх шанувальників, подякувавши їх усіх за привітання.

"Я щаслива розділити з вами цей крутезний і новий досвід. Скільки ж всього мені хочеться вам розповісти, поділитися...А також впевнена, ви теж багато можете підказати Мамці", - написала MamaRika.

На новому знімку вона позувала в ніжній короткій сукні з асиметричною спідницею, подовженою ззаду. Співачка прикрила очі і однією рукою притримує свій животик, також демонструючи і свої татуювання.

Шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Бажаю щастя і здоров'я мамі і малюкові", "вітаю вас!!! Я зараз сама на 28 тижні і чекаю дочку", "щиро вітаю", "Ти така класна, вагітність до лиця, буде хлопчик, як раніше говорили, красу не забрав, 5 місяців, напевно", "в очікуванні дива", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що MamaRika оголосила про вагітність і показав знімок з чоловіком.

На фото артистка в довгій обтягуючій сукні показала кругленький животик, а чоловік обіймав її зі спини.

Нагадаємо, що відома українська співачка MamaRika розсекретила вагітність, перше фото: "Нічого собі!".

А ще Politeka писала, сумна MamaRika далеко від чоловіка зважилася на визнання: "для нашої сім'ї це...".

Також Politeka повідомляла, що MamaRika вийшла до вікна в чому мати народила, засвітивши худу фігуру: шанувальники не стрималися.