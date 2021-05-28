Солістка групи "Go_А" Катерина Павленко отримала нагороду Всеукраїнської премії " Жінка ІІІ тисячоліття"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, який і вручав нагороду передає Politeka.net.

"Катерина нещодавно потрясла всю Україну. І це було настільки зроблено по-українськи. Вона виконала важливу і початкову місію в наших серцях-змусила об'єднатися. У самій пісні були переплетені мотиви сучасних танцювальних бітів, чарівного етнічного вокалу і потужного гітарного драйву. Всією сім'єю ми захоплююче дивилися виступ групи Go_A на Євробаченні і ця музика закликала нас до об'єднання-танцювали як молодше, так і старше покоління», - зазначив він.

Стефанчук додав, що подякував Павленку за гідне представлення України, за патріотизм і популяризацію української культури у світі, за утвердження національної ідентичності.

"Здається, що одне з найбільших наших досягнень - ми почали виробляти моду на українську мову і сучасну українську культуру в усьому світі. Це, мабуть, те, що відрізняє справжнього українця по духу і крові", - зазначив перший віце-спікер.

"Перемога Катерини Павленко доводить: єдиним, чим ми можемо змагатися одне з одним, — це те, хто з нас більше любить і робить для України. Я впевнений, що для такої талановитої виконавиці та справжньої патріотки своєї Батьківщини участь на Євробаченні — це тільки початок великої книги", - підсумував він.

Катерина Павленко показала фото з премією на своїй сторінці в Instagram.

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