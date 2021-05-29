У популярної співачки надії Дорофєєвої з'явилася дівчина-двійник, яка знову вразила схожістю з артисткою

Вікторія не коментує і не пояснює своє бажання бути дійсно схожою на виконавицю. Вона настільки майстерно копіює її образи, що іноді складно відрізнити, чи дійсно це двійник, а не співачка. Навіть тату з квітами у дівчини на руках плутають шанувальників.

Не так давно Вікторія, яка веде блог в соцмережі "Instagram" знову виклала серію фото в образі української виконавиці. Акценти на тату і червоній помаді – улюбленому кольорі в макіяжі Наді – відразу зробили дівчину ще більш схожою на співачку.

У коментарях шанувальники наді часто пишуть дівчині про подібність, які вже встигли оглянути її аккаунт.

«Moment... 💙 ; Красуня; на Надю схожа😇; спочатку подумав, що це Н. Дорофєєва!...; Знову подумала Надя фотку виклала ❤️😂», - відповідають користувачі Мережі.

Варто відзначити, що продюсер Потап дійсно помітив Вікторію ще влітку, коли запустив флешмоб на честь своєї пісні "Чіка Бамбоні". Він визнав, що блогера можна легко переплутати зі справжньою надією Дорофєєвої. Спеціально для того, щоб привернути увагу, артист також представив відео, на якому дівчина танцює під нову пісню.

На одному з фото Віка показала, як зробила собі зачіску, з якою раніше ходила Дорофєєва: волосся зібране на потилиці і каскадом падають на плечі. До того ж, красуня не поскупилася на тіні, туш та інші косметичні засоби, щоб стати як дві краплі води схожою на відому артистку.

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