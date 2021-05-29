Відома ще з шоу "Х-Фактор" виконавиця Марія Рак прокоментувала свою участь у шоу "Голос країни -11"

Про це вона розповіла в інтерв'ю для каналу Rostyslove Production, передає Politeka.net.

Зокрема Марію Рак запитали, чи образилась вона на Монатіка, коли він не взяв її до своєї команди.

«Кажу чесно, я була готова до цього. І я розумію, шоу – є шоу. І я ж не просто наївна дівчинка, яка собі там щось намалювала і вірить в це свято. Я розуміла, що такий варіант теж можливий з маси причин. І напередодні ввечері, перед тим, як почалася зйомка батлів, я для себе вирішила, що якщо Діма мене не обере, я не піду далі. І цьому було декілька причин», - пояснила дівчина.

Також Марія Рак зазначила, що глядачам показали не все.

«Я насправді взагалі не очікувала, не очікувала того, що мене почнуть вмовляти. Це була найбільша неочікуваність, і я не заготовила багато аргументів, хоча я багато їх назвала і ні одного не показали в ефірі. «Ну, ладно», я сказала не Дорофєєвій, я це сказала Тіні Кароль і Горбунову, це вже було 15 хвилин наших розмов», - розповіла вона.

Нагадаємо, в шоу "Голосу країни" Марія Рак на етапі вокальних боїв на сцені зійшлася з іншою учасницею Любов'ю Дробиною. При цьому Дмитро віддав перевагу любові Дробину. У свою чергу Марія заявила, що не братиме участі в проекті. Однак потім все ж погодилася працювати в команді Наді Дорофєєвої.

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