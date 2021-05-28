Відомий український продюсер, репер і чоловік Насті Каменських Потап представив українцям свій новий альбом

Як повідомляє Politeka.net, артист порадував шанувальників новим постом у своєму Instagram. Так, Олексій Потапенко поділився відео свого нового хіта

Артист просто підкорив фанатів новим альбомом" Без реклами", який знаменитість випустив з нагоди 40-річного ювілею. Сьогодні, 28 травня у ПТП - вихід свіженького альбому, який перевертає наші звичні уявлення про репера. Потап глибоко занурює в ліричну сторону своєї душі з атмосферним альбомом"Без реклами". Продюсер пообіцяв показати шанувальникам себе справжнього. Артист вже випустив трек "Рівне", а в п'ятницю, 28 травня, представив ще одну композицію з альбому"кров і любов".

""Кров і любов" - занурюйтеся зі мною на глибину мого нового альбому "Без реклами"", - підписав відео артист.

"Кров і любов" - перший трек, на який в день релізу вийшов кліп. Mood-відео з чуттєвою лірикою і "вампірськими" нотками звучить ніжно і сильно одночасно.

Шанувальники Потапа тут же відреагували на пост безліччю коментарів.

" Ухти😍 😍 😍яка класна пісня Д дякую вам за творчість 🤗 🤗 ", " Мурашки по шкірі 😍 ", " Лешааааааа🖤 це кайф!!!!!🔥🔥🔥 ", " Вже хочу завантажити!!! 🔥 ", "Круть❤️🔥", "Я вже послухав. Вельми цікавий сенс і композиція", " Немає слів щоб описати як це нереально 🤤 💔 ", " 🔥 🔥Крутяцький новий хіт 😍 😍 ", " Прям депеш мод якийсь. Натисни на кнопку отримаєш результат,...)))) ",- пишуть користувачі..

Нагадавши, Потап засвітився з м'язистим другом на яхті в ОАЕ: "Нерухомість в Дубаї не підшукуєте?".

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