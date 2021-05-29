Популярна українська співачка Настя Каменських разом з колегами не змогла стримати емоцій перед публікою

Артистка разом з колегами Олегом Винником і Андрієм Данилком не раз перетиналася на різних проектах, в тому числі і в якості суддів на пісенному шоу. Тому шанувальники досить часто публікують кадри за участю зірок, які їм запам'яталися найбільше.

Під час одного з ефірів виступ учасника практично довів до сліз Настю, здивовану виконанням чоловіка (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Каменських зворушилася! 💦 🤩 Винник Вражений! ↑ Данилко в шоці! 🍇 🍍 Чоловік з України неймовірно зворушливо і душевно виконав знайому пісню люби Успенської "Небо"!",- сказано в підписі до відео з виступом.

Шанувальники також висловили свої емоції з приводу побаченого: "у чоловіка з Києва ім'я є?; яке прекрасно, чуттєве виконання, мені дуже сподобалося; Боже до сліз він співає; а на Євробачення послати нікого!; Ось це голос, круто!!!!👏 ; Його виконання найкраще; круто заспівав; який класний👍; шикарне виконання; зворушливо😍❤️".

Раніше артистка разом зі своїми подругами, зокрема, з дизайнером Анною Андрійчук-Завгородньою, вирушила до Мексики. Справа в тому, що зірка знімала своє реаліті "дівчатка рулять", в якому показала, як проводить час з друзями, відпочиваючи після напруженого року.

На новому відео в Instagram Настя позувала з пляшкою шампанського, А Анна присіла біля її ніг.

"Краща подруга, музика, танці та ігристе 🥰. Відзначайте подружку, з якою на вихідних потрібно обов'язково влаштувати щось схоже💕",-написала Каменських.

Нагадавши, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".

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