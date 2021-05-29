Відома українська актриса Ксенія Мішина, героїня шоу "Холостячка", показала в пікантному вигляді, як збирається у справах

Після фіналу шоу "Холостячка" інтерес до зірки виріс ще більше. Не тільки амбітна роль в серіалі» кріпосна", а також перемога в танцювальному шоу зробили артистку популярною в мережі. Участь в» Холостячці", де Ксенії вдалося зустріти своє кохання, тільки додало скандального інтересу.

Тепер за кожним кроком знаменитості пильно стежать, не обходиться без інтересу до того, чим займається зараз Ксенія, як живе і як доглядає за собою. Цього разу сама артистка в розстебнутих джинсах з ременем, які довелося притримувати, розповіла, на які процедури ходить в салон.

"Так, приїхала на свою улюблену ендосферу. Знаєте, чому кохану? Тому що працює. Коли вперше про це почула, подумала: ой, що за маячня, невже апарат може якось щось прибрати? Але ні, дівчата, це працює. Ой, вибачте, що в такому вигляді, Я готуюся до процедурки», - розповіла Ксенія у своїх Сторісах.

Не секрет, що Ксенія Мішина стала відомою завдяки своїм роботам в кіно. Але заговорили про красуню все після того, як дівчина пішла на новий проект "Холостячка", де за її серце боролися безліч чоловіків, але перемогу здобув Олександр Еллерт. Зараз пара живе разом і навіть вирішила завести собі хом'ячків.

Не так давно один з гризунів народив і зараз у сім'ї їх цілих три. Але з'явилася проблема і Ксенія вирішила записати сторі, звернувшись до українців:

"Дорогі мої. Всім привіт. Я до вас з не дуже хорошою новиною. Хоча, можливо, для когось і хороша. Загалом. У мене в клітинах почалася справжня війна і я вирішила комусь подарувати одного хом'ячка. Хтось можливо хоче, напишіть. Тільки в хороші руки", - сказала Мішина.

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