Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, показала, як на ній відбилося розлучення з чоловіком

Колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана поділилася у своєму Instagram, як пережила розрив з колишнім чоловіком, пише Politeka.net. Дівчина розповіла, що отримала пропозицію руки та серця від політика через три місяці їхнього знайомства. Анна відразу відповіла згодою.

Шлюб пари тривав недовго - у 2019 році вони розлучилися.

За словами Анни, чоловік сильно ревнував її, і хотів, щоб вона не їздила на роботу в офіс, а працювала за комп'ютером вдома. Навіть похід до психолога, вмовляння друзів і родичів не вплинуло на рішення переможниці "Холостяка" розлучитися, хоча це їй давалося нелегко, адже політика вона називала своїм першим коханням.

В одному з нових постів в Instagram Анна розповіла, як змінилася після розлучення і показала фото.

"У кожного був переломний момент у житті...

Останній у мене такий був після розлучення.

Ось знаєте, хтось після розставання ріже каре, відрізає чолку або фарбується.

Ну а я що?

А я поправляюсь на 16 кг😅

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У це складно повірити, дивлячись на мене зараз, але це так.

В даному випадку я не просто їла багато солодкого... я їла тільки солодке🤣", - поділилася дівчина.

Прийти в колишню форму їй допомогли відмова від солодкого, тренування в залі п'ять разів на тиждень, LPG-масаж і правильний настрій.

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"Моя порада - не гвалтуйте організм всякими дієтами і голодуванням! Користі це не принесе точно!

Головне: любіть себе будь-якою!",- написала Богдан.

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