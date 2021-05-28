Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, показала, як на ній відбилося розлучення з чоловіком
Колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана поділилася у своєму Instagram, як пережила розрив з колишнім чоловіком, пише Politeka.net. Дівчина розповіла, що отримала пропозицію руки та серця від політика через три місяці їхнього знайомства. Анна відразу відповіла згодою.
Шлюб пари тривав недовго - у 2019 році вони розлучилися.
За словами Анни, чоловік сильно ревнував її, і хотів, щоб вона не їздила на роботу в офіс, а працювала за комп'ютером вдома. Навіть похід до психолога, вмовляння друзів і родичів не вплинуло на рішення переможниці "Холостяка" розлучитися, хоча це їй давалося нелегко, адже політика вона називала своїм першим коханням.
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В одному з нових постів в Instagram Анна розповіла, як змінилася після розлучення і показала фото.
"У кожного був переломний момент у житті...
Останній у мене такий був після розлучення.
Ось знаєте, хтось після розставання ріже каре, відрізає чолку або фарбується.
Ну а я що?
А я поправляюсь на 16 кг😅
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У це складно повірити, дивлячись на мене зараз, але це так.
В даному випадку я не просто їла багато солодкого... я їла тільки солодке🤣", - поділилася дівчина.
Прийти в колишню форму їй допомогли відмова від солодкого, тренування в залі п'ять разів на тиждень, LPG-масаж і правильний настрій.
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"Моя порада - не гвалтуйте організм всякими дієтами і голодуванням! Користі це не принесе точно!
Головне: любіть себе будь-якою!",- написала Богдан.
Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".
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