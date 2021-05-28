Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка гурту "НеАнгели", презентувала нову пісню, здивувавши фанатів

Як пише Politeka.net, у Слави Камінської останнім часом багато змін у житті. Красуня в 2019 році розлучилася з пластичним хірургом Едгаром, а буквально недавно група "НеАнгели" припинила існування. Але красуня не сумує і почала сольну кар'єру, радуючи фанатів творчістю і просуваючи себе через соціальні мережі.

Цього разу Слава показала фото, на якому була зі зміненим кольором волосся, а на обличчі можна побачити безліч розміток, які зазвичай малюють для пластичного хірурга. У ролику звучала пісня" Слава Богу", в якій Камінська прощалася з минулими відносинами.

"Мій найулюбленіший день у році! "Слава Богу" в ефірі.

Дівчатка, розлучатися треба саме в такому настрої! З принцом прощаємося, коней залишаємо собі", - написала Слава в публікації.

Фанати подивилися публікацію понад 70 тисяч разів і написали коментарі:

"Виходячи з розміток на обличчі, можна легко визначити, кому присвячена пісня)", " Слава, з Вашим тембром ....потрібно брати вище пісні", "Про кармічні відносини, біс поплутав, ПМС", " це, типу по кроках Олі Полякової?".

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