Знаменита українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала чуттєвий образ і грацію у виставі на сцені

Артистка поділилася серією нових відео на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз, пише Politeka.net. У ньому вона показала неймовірну енергетику в залі після її виступу.

Так, на відео Кухар працює на сцені. На відео балерина на пуантах ефектно грає свою роль.

На другому відео вона продемонструвала, як виконує елемент підтримки. Судячи з усього, танцюристи показали нову виставу"Спартак". На знімку Кухар вигнулася в чуттєвій позі в руках у партнера.

"Чим брудніше Рим, тим чистіше Спартак", - раніше писала під знімками Кухар.

Шанувальники Кухар захоплені виступом, Катерині надсилали безліч компліментів з її роботою у вигляді коротких відеороликів: "повний захват і безперервні овації. Браво!!!"

Раніше Кухар опублікувала фото з гримерки після одного з виступів - з яскравим макіяжем з блискітками і з величезними букетами кольором.

Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" Покотила на курорт, вразивши розвагами не по погоді: фото красуні.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" вразила Сумську, показавши, від кого успадкувала свою зовнішність: "Катюша, як...".

Також Politeka писала, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" вразив зверненням до іншої жінки, в мережі ахнули: "які слова...".