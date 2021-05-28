Знаменита українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала чуттєвий образ і грацію у виставі на сцені
Артистка поділилася серією нових відео на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз, пише Politeka.net. У ньому вона показала неймовірну енергетику в залі після її виступу.
Так, на відео Кухар працює на сцені. На відео балерина на пуантах ефектно грає свою роль.
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На другому відео вона продемонструвала, як виконує елемент підтримки. Судячи з усього, танцюристи показали нову виставу"Спартак". На знімку Кухар вигнулася в чуттєвій позі в руках у партнера.
"Чим брудніше Рим, тим чистіше Спартак", - раніше писала під знімками Кухар.
Шанувальники Кухар захоплені виступом, Катерині надсилали безліч компліментів з її роботою у вигляді коротких відеороликів: "повний захват і безперервні овації. Браво!!!"
Раніше Кухар опублікувала фото з гримерки після одного з виступів - з яскравим макіяжем з блискітками і з величезними букетами кольором.
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