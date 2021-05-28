Вже тривалий час на одному з телеканалів йде шоу "Майстер Шеф"

З 2011 року на одному з телеканалів йде шоу "Майстер Шеф", в якому 20 учасників змагаються у своїх кулінарних здібностях, передає Politeka.net. Незмінним суддею на проєкті є ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Учасниками шоу ставали, як прості люди, так і професіонали. А в нових випусках знімуться зірки. Сезон буде назватися "МастерШеф. CELEBRITY", а на екрани він вийде з 12 червня. (Щоб подивитися анонс, доскрольте до кінця сторінки)

Відео з кадрами нових випусків зібрало понад 10 тисяч переглядів на Ютубі. Так, у зйомках взяли участь співачки Оля Полякова, Даша Астаф'єва, Ольга Цибульська, Надія Мейхер, Аліна Гросу і Tayanna.

Однак, судячи з коментарів, багато хто незадоволений побаченим:

"Просять люди, вже кілька сезонів, запросіть шефів) то татусів якихось, то матусь, зараз співачок, хлопці, не робіть цирк, Екторе, Вам самому приємно в цьому брати участь?", "Просто жах!", "Там де Полякова, це вже не шоу Майстер шеф, це її сольний виступ... Її багато", " соромно за Батьківщину якщо там такі зірки. Ганьба", "Майстер шеф профі і не профі - так ❤ ️ ❤️❤️ А ось це - маячня 🤢 🤢 🤢 🤢 мерзенні, аж нудить від цих "зірок""," навіщо?!🙄Опустилися нижче плінтуса. А шефів знаменитих запросити слабо? А подумати над індивідуальними конкурсами? На, кой чорт там ці збренділі баби? Повне розчарування 🤷".

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