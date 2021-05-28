Ведучий Леся Нікітюк вирушила на спекотний відпочинок, звідки показує кадри своєї розкоші в Туреччині

Леся встигає не тільки зніматися в різних шоу, а й дивувати кадрами з відпочинку. Чергуючи зйомки з відпусткою разом з сім'єю, артистка цього разу вирішила на відпочинок в турецький Бодрум. Причому розкіш вілли, де вона відпочиває, вразила навіть її.

На новому фото Нікітюк обідає за столиком на терасі, біля столика стоять дві маленькі племінниці з порожніми тарілками і сумно дивляться на телеведучу.

" Рубрика"Дуже Мама"😌" ,- написала телеведуча під кадром на терасі апартаментів.

Пост телеведучої прокоментувала її колега Регіна Тодоренко, зазначивши, що дівчатка сильно виросли. У відповідь Леся Нікітюк запропонувала " тягнути "до них сина Регіни, назвавши його"нареченим".

Інтернет-користувачі теж вирішили трохи пожартувати над популярною телеведучою.

"Леська зажралась", "інтерпретація 2021 року картини Кустодієва" Купчиха за чаєм " 1918 року. Який час такі і купчихи 😂", P. S. Леся як завжди 🔥 🔥 🔥 "Епічней було б якщо поруч негритята стояли", "ТОВ даааа, ось, прямо ща таке відбувається у мене 🙈 🙈 🙈 присіла попити каву😂", " Мама та діти на роздільному харчуванні😂 😂 мама окремо від дітей 😂 😂 😂 😂 ",- написали користувачі.

Нагадавши, Дзідзьо, що розлучається, вразив Нікітюк запитами свого райдера: "слухай, якось не по-людськи"

Також Politeka писала, що Нікітюк публічно звернулася до Єфросиніної, яка не відповідає на дзвінки: "нормальна, так?»