Ведучий Леся Нікітюк вирушила на спекотний відпочинок, звідки показує кадри своєї розкоші в Туреччині
Леся встигає не тільки зніматися в різних шоу, а й дивувати кадрами з відпочинку. Чергуючи зйомки з відпусткою разом з сім'єю, артистка цього разу вирішила на відпочинок в турецький Бодрум. Причому розкіш вілли, де вона відпочиває, вразила навіть її.
На новому фото Нікітюк обідає за столиком на терасі, біля столика стоять дві маленькі племінниці з порожніми тарілками і сумно дивляться на телеведучу.
Пост телеведучої прокоментувала її колега Регіна Тодоренко, зазначивши, що дівчатка сильно виросли. У відповідь Леся Нікітюк запропонувала " тягнути "до них сина Регіни, назвавши його"нареченим".
Інтернет-користувачі теж вирішили трохи пожартувати над популярною телеведучою.
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Знехтувана "Холостяком" Юлія "Зайка" розповіла про таємну втечу з Заливако: "Коли вимкнулися камери..."
Стихія накриє Україну, погода буде зовсім не літньою: коли чекати похолодання
Велике горе на Одещині, потонули діти: кадри і подробиці трагедії
Розлучений Дзідзьо вразив Нікітюк вимогами свого райдера: "Слухай, якось не по-людськи"
"Леська зажралась", "інтерпретація 2021 року картини Кустодієва" Купчиха за чаєм " 1918 року. Який час такі і купчихи 😂", P. S. Леся як завжди 🔥 🔥 🔥 "Епічней було б якщо поруч негритята стояли", "ТОВ даааа, ось, прямо ща таке відбувається у мене 🙈 🙈 🙈 присіла попити каву😂", " Мама та діти на роздільному харчуванні😂 😂 мама окремо від дітей 😂 😂 😂 😂 ",- написали користувачі.
Нагадавши, Дзідзьо, що розлучається, вразив Нікітюк запитами свого райдера: "слухай, якось не по-людськи"
Також Politeka писала, що Нікітюк публічно звернулася до Єфросиніної, яка не відповідає на дзвінки: "нормальна, так?»