Російська співачка українського походження Наташа Корольова вразила виглядом у спокусливому вбранні

Як пише Politeka.net, 47-річна співачка похвалилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Королева нещодавно повернулася з Майамі, і продовжує насолоджуватися теплою практично літньою погодою вже в Росії.

"По курсу вихідні !!!",- написала вона.

Королева показала знімок, на котрому зображена під час прогулянки на яхті. Артистка вбралася в червону сукню міні з відкритими плечима. Образ вона здолала капелюшком, поясний сумкою і яскравим манікюром. На обличчя вона завдала яскравий макіяж.

Користувачі Мережі засипали співачку компліментами.

"Треба ж, в такому віці,— а більше 25 не даси», «жінка в червоному, як ви прекрасні», «Скарлет🔥», «дуже красиво», «красуня», «йде червоний🔥красуня», «Наташенька ти принадність!", "Моя любов❤", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова під час відпочинку в Майямі не раз засвітила свою розкішну фігуру на камеру. На одному з фото леопардовий халатик, в якому була артистка, задрався, оголивши її стрункі ніжки. Співачка підставила тіло вітру, дозволивши пограти з волоссям і одягом.

Нагадаємо, що Королева не приховала радості поруч з молодим красенем: "Ваш новий хлопчик?".

А ще Politeka писала, що 47-річна Наташа Корольова в латексному міні влаштувала непристойне шоу: "як двадцять років тому".

Також Politeka повідомляла, що Наташа Корольова з безглуздою пов'язкою на голові нарвалася на гнів росіян: "як це дно можна підтримувати".