Артисти "Дизель шоу" Яна Глущенко та Євген Нікішин здивували своїм виглядом

Несподіване фото з'явилося на сторінці студії в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net. Артисти "Дизель шоу" не перестають дивувати своїх шанувальників.

Яна Глущенко і Євген Нікішин зображені з синцями і подряпинами по всьому тілу, більш того у них «відсутні» кілька зубів.

«"Креативність" -наше друге ім'я😁через що Яна Глущенко позбулася зуба, а Євген Нікішин-надів латексний костюм? Це ви дізнаєтеся вже у вівторок-ми здивуємо вас новинами зі знімального майданчика ювілейного 12 сезону «на трьох»!» - йдеться у підписі.

Але незважаючи навіть на такий зовнішній вигляд артистів засипали компліментами.

"Ой, які ви красені», «принадність які гарненькі", "ви навіть такі прекрасні. Всі ви🔥», "Класні", "Кльові", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Яна Глущенко розповіла про подарунки для свого чоловіка. За словами артистки, одного разу вона подарувала чоловікові коробку з 50-ма осередками, і заявила, що на кожну річницю весілля потрібно класти туди відповідне сердечко. Чоловік же, за визнанням яни, іноді забуває про подарунки на річницю, але завжди швидко виправляється.

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" Глущенко задерла халатик посеред парку, сміливий кадр:"неперевершена красуня".

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