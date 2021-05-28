Відома українська співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою "Орел і Решка", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап). Красуня не так давно випустила новий міні-альбом, а зараз стала новою ведучою "Орла і Решки". Не забуває Красуня і про Instagram, де регулярно ділиться цікавим контентом.

Цього разу Мішель опублікувала фото, на якому була в джинсових штанах і куртці, яку спустила з плечей, а також білому топі і бандані. Красуня на парі фото показала себе з різних ракурсів, вражаючи фігурою.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Які джинси"," нереальна"," Сонячна", "вже шалено чекаю випусків" Орел і Решка"," яка красива"," Наша Мішелька-вермішелька"," Вау, яка ж красива", " Обажаю цю дівчинку! Хочеться більше бачити її в телевізорі!", "Ну че, коли буде коллаб з Крісом Брауном?".

Повідомлялося, що відома українська співачка Мішель Андраде засвітилася в компанії популярного гумориста, Кирила Макашова.

Цього разу колегою зірки став популярний гуморист Кирило Макашов. Фото з ним красуня розмістила в своєму Instagram. На знімку стильна Андраде постала в білому топі і різних аксесуарах.

Нагадаємо, підопічна Потапа Мішель Андраде в сукні з ефектним розрізом показала свою гордість

А ще Politeka писала, що щаслива ведуча "Орла і решки" Андраде поділилася новиною, Нікітюк не стрималася

Також Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде оголосила про зміни в житті, про які мовчала



