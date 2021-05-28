Відома українська ведуча Катя Осадча показала одне з місць у Грузії, яке її вразило

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Його вона присвятила своїй недавній поїздці до Грузії, де її зустрів місцевий шоумен, зірка українських шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.

Судячи з підпису до фото, під час поїздки Осадча вирушила на екскурсію, організовану Макацарією.

"Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїжджали до Мцхети. Неймовірно красиво! Іраклі, добре, що вирішив влаштувати одну з екскурсій саме сюди. А в Світському житті дивіться всі подробиці, як зірки гостювали на батьківщині Іраклі. Хто був у цих краях, що бачили цікавого?",- написала ведуча.

Вона також поділилася знімками, зробленими на тлі того самого місця, про яке йде мова. На них Осадча сидить на парапеті, а за її спиною відкривається вражаючий вид на гори і місто.

Варто відзначити, що наряд ведучої нагадує традиційний грузинський одяг з відповідною шапочкою. Спідниця її сукні дозволяє ведучій, яка зараз чекає дитину, свої стрункі ніжки.

Шанувальники Осадчої не змогли пройти повз такий пост.

"Яка красива", "яка краса", "прекрасні пейзажі!", "Грузія це любов назавжди", "Катя, ви прекрасна", - пишуть люди.

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