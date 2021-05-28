Відома українська співачка Ірина Білик поділилася стильним фото зі своїми синами

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим кадром у розділі сторіз свого Instagram.

Як відомо, у Білик є двоє синів. Старшого - Гліба Оверчука - вона народила від свого другого цивільного чоловіка Андрія Оверчука. Хлопцеві вже 20 років і він живе самостійно. У Гліба вже є наречена, з якою він активно планує весілля. Молодшому синові співачки, який народився в шлюбі з Асланом Ахмадовим, зараз тільки п'ять років. Незважаючи на те, що Білик розлучилася з чоловіком, Табриз продовжує жити з нею.

Через те, що Гліб живе окремо, Білик не так часто показує своїх дітей разом. Однак, вони зробили зворушливе сімейне фото для обкладинки глянцевого журналу.

Так, на знімку мати і сини позують втрьох в поєднаних нарядах в чорній гамі. Судячи з цього знімка, волосся Гліба вже довше, ніж у його матері.

Відзначимо, що нещодавно Білик виступила в Києві з концертом в рамках ювілейного туру.

Цей концерт виявився для співачки особливим, адже на нього прийшов президент України Володимир Зеленський. За це зірка окремо подякувала йому.

Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".

Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любите скандальні інтерв'ю?".

Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик труснула старовиною, вразивши виглядом з коротким червоним волоссям: "Українська Мілен Фармер".