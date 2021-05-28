Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач звернувся до українців з несподіваним питанням, показавши свій новий образ

Як пише Politeka.net, гуморист поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому Ткач опублікував свіже фото.

На знімку артист постав у незвичному для себе образі. На знімку він одягнений як справжній любитель гольфу: в смугасте поло, характерну кепочку і туфлі. В руках комік тримає відполіровану ключку, яку він з хитрим виразом обличчя направляє прямо в камеру.

"Зрозуміли, що за штука?",- поцікавився Ткач у своїх передплатників, підштовхнувши українців до придумування оригінальних варіантів відповіді.

Реакція користувачів не змусила себе чекати.

"Міні гольф в Єгипті був підкорений", "селфі-палиця", "жарт на жарті і жартом поганяє", "Педаль від мотоцикла?", "Це напевно Гарік втратив", "Салат заважати", "5 клавіша від піаніно", "на страуса схоже", "Не, п'ятниця, якесь непорозуміння",-пишуть люди.

Відзначимо, що до цього Ткач знайшов стару машину і вирішив використовувати її в якості музичного інструменту. Він з силою бив рукою по капоту, а потім підспівував під задається таким чином ритм.

Шанувальники оцінили гумор Ткача, зазначивши, що з таким виступом у нього є всі шанси відправитися на «Євробачення».

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" притиснув до себе свою "принцесу", здивувавшись тому, як вона виросла: "зовсім доросла".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" засвітився в обнімку з відомою блондинкою, сполохавши мережу: "думав, ви пара...".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" зіграв на дивному інструменті, вразивши вокалом: "наступне "Євробачення" наше!".