Відома українська співачка Анастасія Приходько поскаржилася на складнощі виховання трьох дітей

Артистка, яка зовсім недавно стала мамою втретє, поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На них вона чесно розповіла про те, з якими труднощами стикається вдома.

"Коротше, мамині дні. Зараз вже накривають на стіл, на пора буде вечеряти...Один хоче пюре, друга хоче макарони. Як завжди! Потрібно всім догодити, приготувати, тому сьогодні я так...в турботах", - розповіла Приходько.

Співачка зізналася, що вдома вона не відпочиває.

"Це каторжна робота вдома! Але треба все встигнути. Бути мамою це клас!", - підсумувала зірка.

Вона додала, що у її старших дочки і сина різні смаки, проте вона намагається завжди питати у кожного з них про переваги і виконувати їх.

"Інакше це потім переросте в образу", - зазначила співачка.

Як відомо, що у Приходько є старша дочка Нанна, син Гордій, а в квітні цього року вона народила ще одного хлопчика, якого назвали Лука. З недавніх пір співачка вирішила відверто розповідати про своє материнство і ділитися чесними фото з життя матері.

Раніше ми писали, що Приходько на телебаченні сфотографувалася з одним з провідних шоу, відомим танцюристом Владом Ямою.

"Хто тут найсексуальніший танцюрист України? Правильно, Влад Яма", - написала зірка.

Нагадаємо, Приходько блиснула фігурою в короткому топі, засмущавши навіть Влада Яму: "червонію...".

Як повідомляла Politeka, Приходько показала чоловіка-красеня, з яким була за крок від розлучення: домашні кадри.

Також Politeka писала, що Приходько, розкривши сорочку, зважилася показати тіло після пологів, чесні фото: "Обвислий живіт, розтяжки".