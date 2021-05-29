Головний герой "Холостяк 11" Михайло Заливако і переможниця шоу Анна Богдан розповіли, як склалося їхнє життя після проекту

Як передає Politeka.net, на спецвипуску пост-шоу "Холостяк. Життя після проекту".

У студію до ведучого проекту Григорія Решетника прийшли не тільки багато учасниць з 11 сезону шоу, але і герої минулих сезонів.

У фіналі шоу "Холостяк" Михайло Заливако зізнався дівчині, що закоханий в неї та подарував кільце, але головна інтрига зберігалася до появи Анни в студії.

Як виявилося, після закінчення шоу закохані прилетіли до Києва і винайняли квартиру в столиці і через тиждень з'їхалися і почали жити разом.

Пара поділилася, що уникати появи на людях до виходу пост-шоу їм було складно, але Михайло і Аня примудрялися порушували ці правила. Пара встигла навіть побувати на відпочинку в Туреччину.

У мережі шанувальники шоу цю новину сприйняли по-різному. Багато хто побажав щастя парі, але були і недоброзичливці Анни і Михайла.

"Недовго вони будуть разом", " хоча у мене не було в цьому сезоні фаворитки, але я завжди радію, коли пара залишається разом. Любов Міші і Ані на все життя", " він видно що любить, а вона і жодного разу не сказала що любить!", "Ура! Я дуже рада! Красива пара. Щастя вам і любові, любові, любові!!",- писали українці в мережі.

Нагадаємо, що переможниця " Холостяка "з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".

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