Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розвіяли чутки про розрив відносин
Як передає Politeka.net, пара стала гостями спецвипуску пост-шоу "Холостяк. Життя після проекту".
Останнім часом шанувальників пари хвилює, чи не розлучилися закохані, оскільки вони перестали з'являтися в соціальних мережах один одного.
Більш того, Ксенія видалила спільні фото з Олександром зі своєї сторінки в Instagram.
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У коментарі Григорію Решетнику пара зізналася, що вони разом і у них все добре, хоч і бувають сварки.
"Все залежить від того, що між нами сталося. Основне правило в сім'ї-сідати розмовляти. Я прошу Сашу розмовляти зі мною через слово кохана", - зізналася актриса.
Українці зітхнули з полегшенням, почувши таке одкровення Ксенії.
"Від реально вони мені подобаються, класні, рада, що вони разом"," я переживала більше за них, ніж за холостяка"," на зло ворогам, на радість людям"," така класна пара щастя і любові на довгі роки"," дуже рада їх бачити разом і дуже щасливих", - писали в мережі.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина на тлі чуток про розставання з Еллертом звернулася до українців: "що за біль..."
Як повідомляла Politeka, "Що це за Дід?": Еллерт на тлі нового "розставання" з "Холостячкою" Мішиною здивував зовнішнім виглядом