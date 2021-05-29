Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розвіяли чутки про розрив відносин

Як передає Politeka.net, пара стала гостями спецвипуску пост-шоу "Холостяк. Життя після проекту".

Останнім часом шанувальників пари хвилює, чи не розлучилися закохані, оскільки вони перестали з'являтися в соціальних мережах один одного.

Більш того, Ксенія видалила спільні фото з Олександром зі своєї сторінки в Instagram.

У коментарі Григорію Решетнику пара зізналася, що вони разом і у них все добре, хоч і бувають сварки.

"Все залежить від того, що між нами сталося. Основне правило в сім'ї-сідати розмовляти. Я прошу Сашу розмовляти зі мною через слово кохана", - зізналася актриса.

Українці зітхнули з полегшенням, почувши таке одкровення Ксенії.

"Від реально вони мені подобаються, класні, рада, що вони разом"," я переживала більше за них, ніж за холостяка"," на зло ворогам, на радість людям"," така класна пара щастя і любові на довгі роки"," дуже рада їх бачити разом і дуже щасливих", - писали в мережі.

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