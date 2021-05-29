Колишня українська гімнастка Лілія Подкопаєва звернулася до небайдужих українців



Як передає Politeka.net, заклик про допомогу колишня спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



"Сьогодні старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики, та й просто прекрасна людина Олег Васильович потрапив у біду: він знаходиться в Київській реанімації з бактеріальною інфекцією. Лікарі не можуть остаточно поставити діагноз, а щоденне перебування в реанімації вимагає значних коштів", - повідомила Подкопаєва.

Зараз Олег Васильович і його сім'я потребують фінансової допомоги.



"Спортивна гімнастика - це не просто вид спорту, а й дружна спільнота спортсменів з усього світу, тому я закликаю кожного з вас по можливості надати допомогу великому українському тренеру зі світовим ім'ям", - написала спортсменка.



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