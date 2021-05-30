Наталія Могилевська зробила заяву про зайву вагу
Співачка зізналася, що під час карантину поправилася на 10 кілограм.
На своїй сторінці в Instagram Могилевська закликала до допомоги найзірковіших "похудаторов" Аніту Луценко і Наталію Самойленко.
"До літа Залишилося 3 дні, потрібно екстрено худнути", - написала співачка.
Артистка зізналася, що займеться схудненням вже найближчим часом.
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"Таку проблему зараз має Чи не кожна людина, тому я пропоную зробити марафон і підключити до цього тренера і дієтолога. Я роблю це публічно, тому що розумію, що інакше ніколи не схудну, а якщо пообіцяю і не зроблю-мені буде дуже соромно", - заявила співачка в ефірі каналу «Україна».
Артистка пообіцяла, що займеться схудненням вже найближчим часом.
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