Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, не стримує емоцій після фіналу

Розповідаючи на пост-шоу про своє життя після "Холостяка", пара чесно зізналася, що деякі моменти були дуже непростими, а також їм було важко три місяці приховувати свої стосунки, ховатися під масками і сидіти вдома. Сам Заливако зазначив, що вибирав серцем і вибір зробив правильний.

Відразу після випуску Михайло опублікував щасливе фото з Ганною. Сидячи на руках у Михайла, переможниця «Холостяка» також не приховувала своїх емоцій, радісно обіймала чоловіка і поцілувала його прямо в момент знімка, через що кадр вийшов розмазаним.

«Я. Тебе. Люблю❤️", - пише Михайло під новим фото.

"Ві бомба💣; не вірю!; Ви один одного стоїте👏; давайте погодимося, як би нам не хотілося щоб Міша був з Юлею,він все ж щасливий з Анею); чекаємо весілля в замку і фото з червоної кімнати😂; Ти нас не обдуриш! По пластиці тіл і манікюру, видно, що контракт!; Подивимося далі!; Йому фінансів не вистачить на неї, він ж не Богдан😂; Міш, ми зрозуміли😂; Вона тобі не пара, ви довго не будете».

Раніше колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана поділилася в своєму Instagram, як пережила розрив з колишнім чоловіком. Дівчина розповіла, що отримала пропозицію руки і серця від політика через три місяці їхнього знайомства. Анна відразу відповіла згодою.

Шлюб пари тривав недовго-в 2019 році вони розлучилися.

За словами Анни, чоловік сильно ревнував її, і хотів, щоб вона не їздила на роботу в офіс, а працювала за комп'ютером вдома. Навіть похід до психолога, вмовляння друзів і родичів не вплинуло на рішення переможниці "Холостяка" розлучитися, хоча це їй давалося нелегко, адже політика вона називала своїм першим коханням.

Нагадаємо, що переможниця " Холостяка "з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".

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