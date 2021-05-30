Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Реп'яхова готується до народження сина

У січні цього року подружжя оголосило про те, що чекає малюка, якого назве Михайлом, повідомляє Politeka.net. Зараз подружжя готується до його зустрічі.

Реп'яхова в своєму Instagram розповіла, на якому терміні зараз. Красуня записала відео, представивши в ніжному образі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Дівчина піднесла камеру ближче, показуючи свій гарний макіяж з блискучими тінями. Напівпрозора блузочка з принтом з ромашок і блискучі сережки у вухах - образ вийшов гармонійним і вишуканим. На кадрах майбутня мама посміхалася.

"38 тижнів️ ️ виявляється, вони не такі страшні, як пишуть на форумах 😅 відмінний день 💕 побували на Дні Народження у Камалії🌸", - написала зірка, пізніше відірвавшись на крутій вечірці.

Публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Гарна❤️", " така мила і витончена❤️❤️❤️", " красуня ❤️", "сукня і образ", "чудово виглядаєте", "Я не розумію, чому Instagram так псує якість відео і фото😕 а взагалі відео симпатичне😉", "максимально красиво🥱♥️", "дуже красива, Катюш😍", " дуже ніжний макіяж.🌹 🌹 🌹 Дуже красива майбутня мамуля.🌺 🌺 🌺 ", "Позитивчик ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ в 38 тижнів я народила, на цьому терміні все потрібно вже погладити і приготувати", "щира і неймовірно красива ❤️", "мішеньке дуже пощастило ❤️", "Ви супер) тепер впевнено можна кожен день чекати початку родової діяльності й довгоочікуваної зустрічі з сином...",- написали користувачі мережі.

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