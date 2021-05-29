Співак Віктор Павлік опублікував кадр з дня народження співачки Камалії

Як передає Politeka.net, новим знімком артист поділився на своїй сторінці в Facebook.

"У камінці на день народження злетілися Орли", - повідомив співак у підписі до фото, на якому позував у компанії Михайла Поплавського.

Українці були захоплені спільним знімком легенд шоу-бізнесу.

"Не вистачає ще Павла Зіброва", "Орли", "причому юні", - писали в коментарях під постом.



Раніше 55-річний Віктор Павлік раптово кардинально змінив сферу діяльності.

Павлик, 26-річна дружина якого чекає дитину, здивував визнанням на своїй сторінці в Instagram.