Співак Віктор Павлік опублікував кадр з дня народження співачки Камалії
Як передає Politeka.net, новим знімком артист поділився на своїй сторінці в Facebook.
"У камінці на день народження злетілися Орли", - повідомив співак у підписі до фото, на якому позував у компанії Михайла Поплавського.
Українці були захоплені спільним знімком легенд шоу-бізнесу.
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"Не вистачає ще Павла Зіброва", "Орли", "причому юні", - писали в коментарях під постом.
Раніше 55-річний Віктор Павлік раптово кардинально змінив сферу діяльності.
Павлик, 26-річна дружина якого чекає дитину, здивував визнанням на своїй сторінці в Instagram.
"Коли мої однолітки в дитинстві хотіли бути пожежниками або поліцейськими, я хотів постати всупереч загальновідомим професіям і стати водієм асфальтового катка, оскільки це і є рідкісна професія. Можливо, малим, я вже підсвідомо десь розумів, що повинен зробити все, щоб наші вітчизняні дороги ставали кращими!",- поділився співак.
Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика показала архівні фото і відверто розповіла про дитинство: "у мене було...".
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