Відома українська ведуча Катя Осадча показала, як проводить час у Грузії, милуючись квітами

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно заявила, що чекає третю дитину, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram поділилася новими кадрами. На серії знімків артистка замилувалася трояндами під час відпочинку в Грузії.

Позувала Катерина, як завжди, в незвичайному і яскравому вбранні. Бордовий відтінок сукні з білими візерунками по всій довжині зробив її схожою на троянду, за словами самих користувачів. А ось мінімум макіяжу і прикрас акцентували увагу на природній красі.

"Грузія і троянди ❤️ поки чекаю цвітіння наших троянд, тут вже цвітуть на повну силу. В цьому році особливо радію сезонним квітам, полюбила іриси і по приїзду поїду за півоніями. Які ваші улюблені квіти? 💚», - пише Катерина.

Користувачі ж захопилися красою артистки:

"Катюша ви така природна у своїй красі, одна магія на обличчі❤️; а квіти різні ... тюльпани, півонії, бузок, Лілії гербери, троянди); Шикардосна в сукні !!!! Я просто закохалася в неї !!!!🔥 ; Ну ось! Кого то,, Україна прикрашає " а кого то Грузія ... 👏 ☝ ️ ; чарівність серед троянд !!! 😍 👍 🌹 ; Красуня🌺; плаття фантастичне як і ви; дуже гарне плаття! 👌 🏻 👍 🏻 ; Красуня Катюша! Досить вже літати ...)».

Також хвезда поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Його вона присвятила своїй недавній поїздці до Грузії, де її зустрів місцевий шоумен, зірка українських шоу» Холостяк «і» Танці з зірками " Іраклі Макацарія.

Судячи з підпису до фото, під час поїздки Осадча вирушила на екскурсію, організовану Макацарією.

"Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїжджали до Мцхети. Неймовірно красиво! Іраклі, добре, що вирішив влаштувати одну з екскурсій саме сюди. А в Світському житті дивіться всі подробиці, як зірки гостювали на батьківщині Іраклі. Хто був у цих краях, що бачили цікавого?",- написала ведуча.

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