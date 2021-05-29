Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина привітала переможницю проекту
Як передає Politeka.net, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Вже стало відомо, що після закінчення шоу Михайло Заливако і Анна Богдан прилетіли до Києва і почали жити разом.
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Пара поділилася, що уникати появи на людях до виходу пост-шоу їм було складно, але Михайло і Аня примудрялися порушувати ці правила. Пара встигла навіть побувати на відпочинку до Туреччини.
"Ураааа. Анюта, вітаю тебе і вас. Все нарешті встало на свої місця. Любові міцної вам. Обіймаємо!",- написала в підписі до теплих знімків з переможницею " Холостяка"
Не всі передплатники Христини повірили в щирість почуттів ані до Михайла.
"Ура-це коли по-справжньому, а не коли награно", "Міша всю програму сидів якийсь сумний", "прекрасна пара", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, що переможниця " Холостяка "з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".
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