Популярна українська співачка Настя Каменських продемонструвала стильний лук

Відома артистка завоювала любов фанатів, завдяки своїй творчості і зовнішнім даним, пише Politeka.net. Зірка слідує всім трендам, тому завжди виглядає дуже стильно.

Образи зірки притягують погляд і навіть у повсякденному житті відірватися від Насті не можна.

Цього разу Настя позувала в білосніжній блузі, зверху якої одягла жакет бежевого кольору. Також артистка була у вузьких джинсах з "дірками" і білих кросівках. Образ завершила сумочка. Великі локони надали красуні якоїсь ніжності.

У такому вигляді Каменських позувала у дворі будинку на зеленому газоні. А поруч із зіркою була її улюблениця - маленька собачка Мімі. На одному з кадрів виконавиця погладила свою "крихітку".

За три години публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Господи яка краса ❤️👸 🏻 💃 👑", " навіщо цей скрізь відкритий рот, муха залетить. Така красуня, а рот треба прикрити, все псує", " Навіщо цей скрізь відкритий рот, муха залетить. Така красуня, а рот треба прикрити все псує", " Настяяяя😍", " Щаслива і красива дівчина Настя❤️", "які ж ви милі", " Милашка😍 😍 😍", " Гарненька💗 💗 💗", " приємно бачити", "Відкритий рот на багатьох фото, це не дуже красиво", " Настя як завжди запальничка🔥 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".

Як повідомляла Politeka, перехворіла коронавірусом Каменських розповіла про наслідки:"просто кошмар".

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