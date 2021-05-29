Відома українська ведуча Катя Осадча порадила українцям дивитися "Світське життя", поки вона на зйомках в Грузії

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Його вона присвятила своїй поїздці до Грузії, де її зустрів місцевий шоумен, зірка українських шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.

Судячи з підпису до фото, під час поїздки Осадча готує українцям порцію справжньої екзотики.

"Поки ми знімаємо в Грузії, вас сьогодні чекає свіжий випуск "світового життя", - написала ведуча.

Раніше Осадча поділилася знімками, зробленими на тлі того самого місця, про яке йде мова. На них Осадча сидить на парапеті, а за її спиною відкривається вражаючий вид на гори і місто.

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Варто відзначити, що наряд ведучої нагадує традиційний грузинський одяг з відповідною шапочкою. Спідниця її сукні дозволяє ведучій, яка зараз чекає дитину, свої стрункі ніжки.

Шанувальники Осадчої не змогли пройти повз такий пост.

"Таки ласкаво просимо в Тбілісі :)", "Само собою дивитимемось. Любимо вас👏 👏 👏 👏"," so beautiful❤️", - пишуть люди.

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