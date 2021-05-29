Відома українська ведуча Катя Осадча порадила українцям дивитися "Світське життя", поки вона на зйомках в Грузії
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Його вона присвятила своїй поїздці до Грузії, де її зустрів місцевий шоумен, зірка українських шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.
Судячи з підпису до фото, під час поїздки Осадча готує українцям порцію справжньої екзотики.
Раніше Осадча поділилася знімками, зробленими на тлі того самого місця, про яке йде мова. На них Осадча сидить на парапеті, а за її спиною відкривається вражаючий вид на гори і місто.
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Варто відзначити, що наряд ведучої нагадує традиційний грузинський одяг з відповідною шапочкою. Спідниця її сукні дозволяє ведучій, яка зараз чекає дитину, свої стрункі ніжки.
Шанувальники Осадчої не змогли пройти повз такий пост.
"Таки ласкаво просимо в Тбілісі :)", "Само собою дивитимемось. Любимо вас👏 👏 👏 👏"," so beautiful❤️", - пишуть люди.
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