Відома українська ведуча Катя Осадча порадила українцям дивитися "Світське життя", поки вона на зйомках в Грузії

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Його вона присвятила своїй поїздці до Грузії, де її зустрів місцевий шоумен, зірка українських шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.

Судячи з підпису до фото, під час поїздки Осадча готує українцям порцію справжньої екзотики.

"Поки ми знімаємо в Грузії, вас сьогодні чекає свіжий випуск "світового життя", - написала ведуча.

Шанувальники Осадчої не змогли пройти повз такий пост.

"Таки ласкаво просимо в Тбілісі :)", "Само собою дивитимемось. Любимо вас👏 👏 👏 👏"," so beautiful❤️", - пишуть люди.

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