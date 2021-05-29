Бізнесвумен і колишня дружина модельєра Андре Тана, Аліна Харечко, розповіла, як їй доводилося жити після розлучення

Засновниця бренду базового одягу Аліна Харечко та її чоловік Андре Тан нещодавно оголосили про розлучення, передає Politeka.net. Жінка не приховує, як подолала той нелегкий період.

У своєму новому пості в Instagram зірка поділилася, як рік тому їй доводилося важко через карантин.

"Рік тому в квітні я залишилася одна з чотирирічною дитиною і з однорічним бізнесом, який виходив в нуль. В жорсткий карантин. У момент, коли здавалося, що світ паралізувало. Сказати, що мені було страшно - не сказати нічого", - поділилася екс-дружина модельєра.

При цьому вона зазначила, що Андре Тан оплачує тільки освіту дочки - садок і вчителя, і за це вона йому дуже вдячна.

"У момент сильного стресу я раптом розслабилася. Я сказала: "Дорогиц Всесвіт, якщо тобі потрібно, щоб Мій бізнес існував - давай допомагай, будь ласка. Я не розумію, що робити і як я можу виплисти зараз»", - поділилася дизайнер.

У підсумку все вирішилося, і продажі її бренду стали рости, і навіть вдавалося платити премії штату. В кінці зірка написала, щоб люди вірили у свої сили і більше довіряли.

"На одному диханні❤️ а волосся шикарне 🙏 🙏 🙏 ", "

На це можна дивитися вічно😍 🙌.І читати❤️❤️❤ ️ Нехай ваші крила завжди вчасно ловлять вітер😍", " Ах, яка жінка! 🤍 ✨ ", "Клас спасибі за цей пост. Всього Вам хорошого 😘", - написали користувачі Мережі.

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