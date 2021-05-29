Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав неймовірно красиві українські поля
Як пише Politeka.net, зовсім недавно Юрій Горбунов і Катя Осадча зізналися, що чекають другу спільну дитину. При цьому, пара виховує старшого сина Каті від першого шлюбу, а також спільного сина Івана. Незважаючи на зайнятість, телеведучі намагаються багато подорожувати.
На свіжих фото Горбунов показав, як карсиво виглядає поле з квітучим ріпаком - неосяжні території сонячно жовтого кольору на горизонті зустрічаються з блакитним небом. Горбунов став серед квітучого ріпаку, розкинув руки і позує на камеру. Телеведучий в звичайній білій футболці і зручних спортивних штанях. На його обличчі захисні сонячні окуляри.
"Ось вони-лани широкополі! Дніпровські кручі - в іншій стороні", - підписав знімок артист, згадавши вірш Тараса Шевченка"Заповіт".
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У коментарях йому залишили масу захоплених слів. Шанувальників розчулило фото.
"Краса😍. Але Юрій, не топчіть ріпак, а то минулого року під час селфі люди соняхи витоптали і як ціна на олію підросла😂 (жарт) Гарного вам настрою", " Це рапс, у Вас ренж на дизелі? Біопаливо))) ", " Краса!👍 🌞 🌈 🌻 ",- пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що нещодавно Юрій Горбунов разом з дружиною і маленьким сином провів відпустку в Туреччині. Сім'я насолоджувалася морськими прогулянками на яхті і походами по музеях. У себе в мережі Горбунов поділився ефектним фото з музею.
Нагадаємо, що Горбунов посадив чотирирічного сина за кермо, вразивши кадрами: "тату, не заважай!".
А ще Politeka писала, що Горбунов розповів, що його пов'язує з Решетником з «Холостяка»: «Наша з Гришею місія...».
Також Politeka повідомляла, що Горбунов засвітив вагітну Осадчу в глибокому декольте, показавши, як вони проводять вечір п'ятниці: "справжній кавалер".