Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав неймовірно красиві українські поля

Як пише Politeka.net, зовсім недавно Юрій Горбунов і Катя Осадча зізналися, що чекають другу спільну дитину. При цьому, пара виховує старшого сина Каті від першого шлюбу, а також спільного сина Івана. Незважаючи на зайнятість, телеведучі намагаються багато подорожувати.

На свіжих фото Горбунов показав, як карсиво виглядає поле з квітучим ріпаком - неосяжні території сонячно жовтого кольору на горизонті зустрічаються з блакитним небом. Горбунов став серед квітучого ріпаку, розкинув руки і позує на камеру. Телеведучий в звичайній білій футболці і зручних спортивних штанях. На його обличчі захисні сонячні окуляри.

"Ось вони-лани широкополі! Дніпровські кручі - в іншій стороні", - підписав знімок артист, згадавши вірш Тараса Шевченка"Заповіт".

У коментарях йому залишили масу захоплених слів. Шанувальників розчулило фото.

"Краса😍. Але Юрій, не топчіть ріпак, а то минулого року під час селфі люди соняхи витоптали і як ціна на олію підросла😂 (жарт) Гарного вам настрою", " Це рапс, у Вас ренж на дизелі? Біопаливо))) ", " Краса!👍 🌞 🌈 🌻 ",- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що нещодавно Юрій Горбунов разом з дружиною і маленьким сином провів відпустку в Туреччині. Сім'я насолоджувалася морськими прогулянками на яхті і походами по музеях. У себе в мережі Горбунов поділився ефектним фото з музею.

Нагадаємо, що Горбунов посадив чотирирічного сина за кермо, вразивши кадрами: "тату, не заважай!".

А ще Politeka писала, що Горбунов розповів, що його пов'язує з Решетником з «Холостяка»: «Наша з Гришею місія...».

Також Politeka повідомляла, що Горбунов засвітив вагітну Осадчу в глибокому декольте, показавши, як вони проводять вечір п'ятниці: "справжній кавалер".