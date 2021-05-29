Актриса і співачка Дженніфер Лопес у темно-смарагдовій сукні з вирізом показала стрункі ноги

Артистка веде дуже активний спосіб життя і часто відвідує різні заходи. Якщо вдома і під час відпочинку Лопес воліє носити виключно комфортний одяг і спортивні костюми, то на світських заходах зірка вважає, що повинна блищати.

Саме тому перед фотографами Лопес з'являється завжди в трендових сукнях з нескромними декольте або вирізами на стегнах - зірка навмисно вибирає акцент на тілі. У 51 рік виглядати молодше на цілих двадцять років може вважатися мистецтвом. Саме тому Дженніфер пишається секретами краси.

У Смарагдовому вбранні з блискітками вона показала не тільки рівну засмагу, але ще і підтягнуте тіло і фігуристі вигини.

Раніше фанати показали, як Дженніфер відправилася на тренування в блискучому топі і такого ж кольору лосинах, білі кросівки і срібляста сумочка доповнили цибулю. Фотограф зловив актрису в різних ракурсах, тим самим продемонструвавши її м'язисті форми у всій красі.

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене.

"Вона моя королева, але мені не подобається цей наряд, зовсім", " чудова😍❤️", " ми занадто далеко від її спортзалу. 😢 ", "В спортзал з сумкою за 300k! Дійсно!!!", "Чарівна як обличчям, так і зі спини - ти, як завжди, чудова. ❤ ️ ", "Вау!! Ось це міць! Ви сияете! Казково, як завжди!", "Від такої кількості вправ її ноги стають дуже худими внизу😢".

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