Український виконавець Віталій Козловський змінив зовнішність і розповів про незвичайну турецьку фанатку

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Віталій Козловський опублікував у своєму мікроблозі в Instagram яскравий кадр, на якому показав, як сильно змінив зовнішність. Виявилося, що артист заради нового кліпу став блондином, при цьому його борода залишилася темною.

На новій фотографії Віталій зобразив себе на зеленій галявині, він з'явився перед камерою в строкатій чорно-білій сорочці і зі світлим волоссям на голові. Співак мило посміхається в об'єктив, знімаючи себе з висоти. У підписі до фотографії Козловський розповів, що змінив стиль для зйомок нового кліпу, так що скоро фанати побачать його нового у відеороботі.

"Так приємно бачити людей в сторіс, які співають «Мала, танцюй» і кайфують від і під нею... Ах, це дуже надихає! А ще, нещодавно до Києва зі Стамбула приїжджала моя Турецька прихильниця, яка заради розмови і зустрічі зі мною вивчила нашу мову (бо знає, що я не дуже бум-бум англійською). Ох, і як тут не зазвіздитися? Трохи змінив зовнішність, але душею залишаюся собою. Все заради нового кліпу на пісню "Доктор", який ми прямо зараз знімаємо. Заходьте час від часу в мої сторіс, буду там сніпети новим синглом", - поділився артист.

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