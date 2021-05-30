Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається на відпочинку

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк дуже популярна і затребувана в якості телеведучої. Але зараз красуня вирішила зробити перерву і вирушила на відпочинок до Туреччини, радуючи українців спокусливими, а іноді і просто веселими кадрами в соціальних мережах.

Цього разу дівчина опублікувала в Тікток відео, на якому спробувала застрибнути в басейн на надувного єдинорога. Але у Лесі нічого не виходило, після чого Нікітюк почала психувати і бити єдинорога об воду. Для зйомок красуня одягла чорне бікіні і стильні окуляри.

"Всім привітики з відпочинку", - написала Нікітюк.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Леся як завжди піднімає настрій", "коротко про мою акуратність"," смішна", " Леся, коли до Хмельницького приїдеш?", "Хаха, я твоя фанатка".

Повідомлялося, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк вразила своїм виглядом на тлі барвистого заходу в Туреччині.

Так, на знімках ведуча позує на тлі моря і барвистого неба з рожевими хмарами. Одягнена Леся по-курортному легко: на ній білий комбінезон, який ідеально підкреслює засмагу знаменитості.

Нагадаємо, Нікітюк в банному халаті без збентеження похвалилася своєю красою у ванній

А ще Politeka писала, що Нікітюк у коротенькій сукні хвалилася нескінченними ногами біля басейну

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк осоромилася на публіці, заснувши під час важливої справи



