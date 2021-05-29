Ведучий Леся Нікітюк порадувала соціальну мережу Instagram новим кадром з жаркого відпочинку

Вже кілька днів як Леся відпочиває на розкішній курортній зоні на віллі, яка своїм розмахом і оздобленням здивувала навіть її саму. Тепер зірка ні в чому собі не відмовляє і намагається провести час з максимальним задоволенням.

Цього разу в соціальній мережі Instagram Леся показала фігуру в модному маленьким купальнику на завязочках і захопила пляжним луком в цілому. Позуючи на шезлонгу, зірка спокусливо вигнулася, демонструючи довгі ноги. Не обійшлося і без коментарів про засмагу Нікітюк, що згоріла на сонці.

"Miss Pantenol 2021😉», - жартівливо підмітила артистка.

Шанувальники тут же відреагували:

"Сі*ка вже згоріла!; Леся Топ🔥; Така худенька)) ніжки 🔥; Пантенол, це ті що у келіху?; ❤️супер соковита красуня😘; красуня; Лесюня, заспокойся😉 🔥; якась суха стала; цариця; вчора на вечері дізналися; Ох ця Леся і боляче, і смішно; багиня!!🔥 ; За фотошоп в ногах ставлю лайк; You Beautiful❤️; Лесюня згоріла трохи😘; Коктейль вогонь 🔥".

Відзначимо, Леся встигає не тільки зніматися в різних шоу, але і дивувати кадрами з відпочинку. Чергуючи зйомки з відпусткою разом з сім'єю, артистка цього разу вирішила на відпочинок в турецький Бодрум. Причому розкіш вілли, де вона відпочиває, вразила навіть її.

На новому фото Нікітюк обідає за столиком на терасі, біля столика стоять дві маленькі племінниці з порожніми тарілками і сумно дивляться на телеведучу.

" Рубрика" Дуже Мама"😌", - написала телеведуча під кадром на терасі апартаментів.

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