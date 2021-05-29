Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала свою фігуру у вбиральні

Як пише Politeka.net, Наташа стала для Потапенка дочкою, коли він був одружений на Ірині Горовій. І хоч пара вже розлучилася, але теплі стосунки Наташа і Олексій зберігають. Молода красуня не забуває і про соціальні мережі, де веде свій блог і вже встигла зібрати велику базу фанатів.

Цього разу Наташа опублікувала в сторіс Instagram кадри студентства, на яких показала свою фігуру. На першому фото Горова була в штанях і футболці, позуючи перед дзеркалом і демонструючи підтягнуту п'яту точку.

"Ну ладно, можна і в спортзал повернутися. Звичайно, коли в твоєму розкладі тільки Універ і зал, то можна собі дозволити так виглядати було", - написала Наташа.

На другому фото дівчина вже була в роздягальні. Красуня зігнула руку, демонструючи біцепс перед дзеркалом, відображення якого зняла на телефон.

"Була справа", - додала до другого фото Горова.

Повідомлялося, що дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як розважається з подругою.

Так, на нових кадрах красуня похвалилася, як каталася по річці на серфі. Для цього Горова одягла спеціальний костюм. На кадрах в сторіс блондинка досить добре трималася, але все ж в кінці впала у воду.

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