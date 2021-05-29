Відома українська співачка Настя Каменських пожартувала, розвеселивши українців

Як пише Politeka.net, Настя Каменських дуже популярна українська співачка. Красуня, як і безліч українців, помітила нову зірку соціальних мереж-Дашу Євтух, яка знімала ролики про життя в селі, поки її не забанили в Тіктоку буквально недавно.

Каменських вирішила взяти звук Даші, коли дівчина вела "скаженим конем" і розповідала про свій страх. Тільки Настя йшла з подружкою і екс-дружиною Позитива Ганною Андрійчук, яка сховалася за капюшоном. Дівчата йшли містом, знімаючи кумедне відео.

"Як підписати", - написала Каменських, звертаючись до подруги.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ні, не боюся коней", "сільське життя", "Ну, Даша. Нова зірка, " Каменських використовує твій звук, Даша. Це рівень", "таку, як твою подругу, звичайно так", "оригінал не переплюнути", "Дашке хоч сіна купи для коня, якщо голос взяла, Настен, від тебе не очікував такого", "які ви милашки".

Повідомлялося, що відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав, як проводить час з дружиною Настею Каменських.

Цього разу Потап показав, як з ними відпочиває. Відповідне фото репер опублікував у своєму Instagram. Спортивні красуні позували біля самокатів.

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