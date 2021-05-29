Відома українська співачка Оля Полякова показала, як веселиться в гримерці перед концертом

Виконавиця часто розповідає в Instagram, як проводить час в салоні краси, які процедури догляду робить і не приховує, що коліт ботокс через активну міміку. При цьому Ольга може похвалитися струнким тілом.

Після других пологів Оля тільки раз поскаржилася, що не може привести себе в порядок. Після цього зірка стала старанно тренуватися і навіть через роки вона може показати дивовижні образи. Тепер співачка зовсім не бентежиться свого вигляду, адже натренувала хороші м'язи.

Довгі ноги Полякова підкреслює крихітними комбінезонами, блискучими костюмами і маленькими сукнями. При цьому не забуває вона і про декольте. У сторі видно, як артистка веселиться перед публікою в блискучому костюмі зі звисаючими елементами. При цьому зірка посміхається і спокійно демонструє бюст у відкритому декольте.

Очедвино, що знаменитості намагаються зберегти молодість і красу, використовуючи різні засоби і регулярно буваючи у косметологів. Ми раніше писали, що артисти користуються уходовыми засобами і вдома. Так, Полякова освіжає обличчя, протираючи його тоніком, робить скраб і завдає низькомолекулярну гіалуронову кислоту. Після цього красуня накладає на обличчя зволожуючу тканинну маску.

Результат "очевидний" - у свої 37 років красуня виглядає вражаюче. Це чітко видно на одному з останніх знімків, який артистка розмістила в своєму Instagram.

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