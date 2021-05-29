Ведуча Лілія Ребрик поділилася тим, як в їхній родині прийнято святкувати останній шкільний дзвінок
Як відомо, 40-річна ведуча разом із хореографом Андрієм Диким виховують двох дочок, 8-річну Діану та 3-річну Поліну. Звичайно, поки тільки старша з дівчаток в повній мірі може відчути радість від закінчення навчального року. До речі, ще не ясно, хто більше щасливий, дитина чи мама.
Лілія поділилася яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram, розповівши про сімейну традицію, передає Politeka.net.
"Нарешті! Нарешті починаються літні канікули! Свято останнього дзвоника я обожнювала з дитинства, обожнюю і зараз (думаю, багато батьків мене зараз ох як зрозуміли 🤣)! Насправді ще зі своїх шкільних років пам'ятаю цей день як один з найсвітліших і найважливіших в році! Окрему радість щорічно для нас з сестрою в цей день створювали наші батьки: нас завжди заохочували в кінці навчального року. Я завжди знала, що вдома нас чекає подарунок! І він зовсім не залежав від оцінок в наших табелях <...> Для нас це була тепла сімейна традиція - ніби старт літа з подарунка, який чекав нас! Я досі переконана, що це одна з кращих традицій, так і в нашій родині Діана в останній день школи щорічно ніколи не залишається без подарунка!", - ведуча не стримала емоцій.
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Користувачі кинулися обговорювати пост Лілії. Деякі помітили, як сильно на неї схожа старша з дівчаток:
"Мама і дочки 😍🔥 як же я вас люблю 😘🔥"
"Так схожа на маму! Красуні!"
"А ми за солодкий подарунок🙌"
"👏Супер!!! Хороша традиція!! Я теж своєму синові купую подарунок❤️❤️"
"Золоті слова! ☝️Прям в точку 😂"
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