Відома актриса українського походження Ольга Куриленко показала чуттєве фото в сукні, скрутившись калачиком

41-річна зірка з Бердянська, яка прославилася на весь світ завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів франшизи про агента 007, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото актриса постала у витонченому образі ретро-красуні. Так, на ній було тонке атласне плаття з відкритими плечима і спиною, а також не було нижньої білизни. Макіяж з темними тінями і розпатлана укладка зробили зовнішність актриси ще більш яскравою. Куриленко злегка підібгала ноги і млосно закрила очі.

"Я сподіваюся, у вас будуть прекрасні вихідні! 😊 Принесіть Сонце на цьому тижні! 🌞", - написала Куриленко.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її поста, засипали її втішними емодзі і небагатьма коментарями.

Раніше ми писали, що Куриленко показала старий чорно-білий знімок. На ньому її ще зовсім молоде обличчя відображено крупним планом. У той період актриса була пекучою брюнеткою з рівною чубчиком.

Погляд Ольги на фото виглядає дуже виразним завдяки темному макіяжу.

Нагадавши, українська дівчина Бонда підкорила образом пекучої брюнетки з чубчиком: "яка дівчинка!».

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко в бікіні з рюшами виставила вигини на сонці:"вона бездоганна".

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда з відкритою спиною показала, чим підкорила агента 007:"Краса поза часом".