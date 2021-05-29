Відома актриса українського походження Ольга Куриленко показала чуттєве фото в сукні, скрутившись калачиком
41-річна зірка з Бердянська, яка прославилася на весь світ завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів франшизи про агента 007, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото актриса постала у витонченому образі ретро-красуні. Так, на ній було тонке атласне плаття з відкритими плечима і спиною, а також не було нижньої білизни. Макіяж з темними тінями і розпатлана укладка зробили зовнішність актриси ще більш яскравою. Куриленко злегка підібгала ноги і млосно закрила очі.
"Я сподіваюся, у вас будуть прекрасні вихідні! 😊 Принесіть Сонце на цьому тижні! 🌞", - написала Куриленко.
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Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її поста, засипали її втішними емодзі і небагатьма коментарями.
Раніше ми писали, що Куриленко показала старий чорно-білий знімок. На ньому її ще зовсім молоде обличчя відображено крупним планом. У той період актриса була пекучою брюнеткою з рівною чубчиком.
Погляд Ольги на фото виглядає дуже виразним завдяки темному макіяжу.
Нагадавши, українська дівчина Бонда підкорила образом пекучої брюнетки з чубчиком: "яка дівчинка!».
Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко в бікіні з рюшами виставила вигини на сонці:"вона бездоганна".
Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда з відкритою спиною показала, чим підкорила агента 007:"Краса поза часом".