Українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала яскраві фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, Українська чемпіонка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук крім своїх перемог радує шанувальників яскравими фотосесіями в своєму Instagram. Красуня з ідеальним підтягнутим тілом не соромиться викладати в мікроблозі пікантні фото у відвертих нарядах і купальниках, демонструючи свої апетитні форми.

Так, цього разу красуня показала кілька кадрів, на яких зображена у відвертому образі на відпочинку. Як видно, перед камерою Марина з'явилася в коротеньких білих шортах і футболці, на її ногах білі кроси, а в руках вона тримає невеликий світлий рюкзачок. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри і чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Бех-Романчук написала:"ця красива природа". Користувачі ту ж почали активно обговорювати нові знімки спортсменки, захоплюючись її ідеальним тілом і засинаючи компліментами в коментарях до публікації. "Красива", "Прекрасні фото", "Ти прекрасна", "Що це за дерево? Такого кольору на дереві Я ще не бачила!", "Які чарівні фото", "Чарівна", "Яка фігурка", "Ти красуня", - пишуть фанати в коментарях до фото.

Нагадаємо, Бех-Романчук блиснула апетитними сідницями, застрибнувши на підкачаного красеня: "Щасливчик".

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал пружним "горішком", вигнувшись в трусах перед дзеркалом: так виглядає ідеал.

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