Катерина Репяхова, концертний директор Віктора Павлика, що стала його дружиною рік тому, поділилася радісною подією
55-річний співак і його 26-річна пасія розписалися в РАГСі 29 травня без гостей, а ось весілля їм довелося переносити кілька разів: спочатку завадив карантин, а потім в першій родині Павлика сталося горе - помер його молодший син. Поки торжество так і не відбулося. Як відомо, зараз 26-річна Репяхова знаходиться при надії, так що парочка чекає на народження первістка, а вже потім обіцяють закотити вечірку.
Тим часом, відсвяткувати першу річницю, або "ситцеве" весілля, Катерина з Віктором вирішили удвох. Подружжя відправилося в ресторан. Репяхова вийшла в світ у всьому білому: легкому платті й туфельках на плоскій підошві. Дівчина опублікувала відповідні знімки в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
"Відзначили нашу першу офіційну річницю❤️", - йдеться в підписі.
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"Вітаю! Щасливого подружнього життя! Ви Класні! 😍"
"Нехай у вас все буде супер😃 😍❤️"
"Красиві ❤️😍і щасливі"
"😍ви такі класні, молодці, заряджаєте позитивом 😍"
"Красива пара! Щастя Вам і всього хорошого ❤️"
"Ще багато-багато років щасливого життя!"
Раніше ми розповідали, що Репяхова показала ще ненароджену дитину, знявши свій похід на УЗД. Дівчина до цього розкривала стать майбутнього малюка і навіть встигла вже дати йому ім'я - Міша.
"У нас все добре. Лежить Мішутка правильно. Вага Мішутки 2750 плюс мінус❤️", - повідомила вона.
Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика показала архівні фото і відверто розповіла про дитинство: "у мене було...".
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