Новий курс валют в Україні покаже, як долар і євро спрямовуються вниз, поки гривня зміцнюється
У неділю, 30 травня, курс валют в Україні буде таким же, як і в попередній банківський день, 28 травня. Нацбанк тоді встановив курс долара 27,526 гривень (на 2 коп. менше), а курс євро – 33,56 гривень (на 11 коп. менше). Гривня трохи зміцнилася по відношенню до іноземних валют після того, як вони подорожчали в середині тижня.
Після вихідних подібна картина збережеться. НБУ зміцнив гривню ще на 2 коп. по відношенню до долара. У понеділок, 31 травня, один "вічнозелений" застигне на позначці 27,5004 гривень.
Євро, в свою чергу, втратить позиції відразу на 18 копійок і складе 33,3896 гривень.
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На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу знизився на 1 копійку до 27,51 гривень за долар, курс в покупці до 27,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 33,46 гривень за євро.
Відзначимо, згідно з прогнозами експертів, зміцнення гривні очікується як мінімум до середини літа, коли вона буде коливатися у відносно вузькому коридорі 27,25 - 27,5 грн за долар, що обумовлено сезонними факторами.
«Стратегічно все говорить про те, що в найближчі два - три місяці гривня продовжить зміцнюватися. Але не думаю, що ми зможемо повернутися до рівня нижче 27 гривень за долар США», - резюмував радник голови правління "Кредитвест банку" Василь Невмержицький.
Нагадаємо, гривня дала відсіч долару і євро, цифри різко змінилися: НБУ розкрив новий курс валют.
Також Politeka писала, що долар і євро різко змінять курс, залишивши гривню за бортом: в НБУ розповіли, що буде з валютою.