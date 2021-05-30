Новий курс валют в Україні покаже, як долар і євро спрямовуються вниз, поки гривня зміцнюється

У неділю, 30 травня, курс валют в Україні буде таким же, як і в попередній банківський день, 28 травня. Нацбанк тоді встановив курс долара 27,526 гривень (на 2 коп. менше), а курс євро – 33,56 гривень (на 11 коп. менше). Гривня трохи зміцнилася по відношенню до іноземних валют після того, як вони подорожчали в середині тижня.

Після вихідних подібна картина збережеться. НБУ зміцнив гривню ще на 2 коп. по відношенню до долара. У понеділок, 31 травня, один "вічнозелений" застигне на позначці 27,5004 гривень.

На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу знизився на 1 копійку до 27,51 гривень за долар, курс в покупці до 27,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 33,46 гривень за євро.