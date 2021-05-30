Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, похвалилася новим образом

Як повідомляє Politeka.net, у червні відбудеться музичний фестиваль - "Жара". Проте вже зараз зірки російського шоу-бізнесу готові веселитися і демонструвати "гарячі" вбрання.

Серед них і Яна Кошкіна, яка відвідала препаті "Жари", а знімком звідти вона поділилася у своєму блозі Instagram.

Вона позувала в елегантній сукні-міні чорного кольору зі значним декольте. Сукня розшита паєтками і стразами і пікантний низ, підкреслюють пружні стегна і сідниці артистки. Кошкіна доповнила вечірній лук золотистими босоніжками з тонкими ремінцями. В якості помітних прикрас - невеликі звисаючі сережки.

Вона розташувалася на червоній доріжці, позуючи на тлі плаката з заходу.

Струнка і спокуслива фігура Яни Кошкіної змусила мережу писати хвилюючі і хвалебні коментарі. А деякі користувачі мережі помітили, що фігура артистки стала більш худою.

"Прнекрасна", "Супер клас", " красуня 🔥", "класна лялька" ," все худіше і худіше", " ніжки схудли! Шкода", "красуня, все при ній", "така лапулька".

Варто нагадати, що Яну Кошкіну з екс-чоловіком актриси Христини Асмус Харламовим помітили разом на одній з вечірок, що стало приводом для чуток про їхні стосунки. І хоч знаменитості потім спростували зв'язок, але все одно продовжують активно використовувати цей інформаційний привід.

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